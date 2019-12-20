"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева выпустила в канун Нового года-2020 календарь с мужественными фотографиями пожарных.

Свежие снимки авторства фотографа Александра Цибульского появились на странице службы в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Календарь под названием "Они спасают жизни" выполнен в черно-белой гамме и каждый месяц в нем украшает один из пожарных. В качестве модели также выступила девушка-спасатель – она появилась на странице с октябрем.

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры Пресс-служба ГСЧС

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры Пресс-служба ГСЧС

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры Пресс-служба ГСЧС

Как сообщает ГСЧС, календаря не будет в свободном доступе, поскольку тираж получился небольшим, но если следить за социальными сетями, то в скором времени будет возможность выиграть его.

В сети идею и самих спасателей щедро осыпали комплиментами. "Герои!", "Какие красавцы. В первую очередь красивы душой", "Отправьте ко мне март, январь или сентябрь", "Глаз не отвести", "Серьезные и смелые", – написали в комментариях.

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная практика уже много лет существует в Австралии. Там календари с полуобнаженными пожарными продают для благотворительных целей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!