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21 декабря • обновлено в 01:38
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"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева выпустила в канун Нового года-2020 календарь с мужественными фотографиями пожарных.

Свежие снимки авторства фотографа Александра Цибульского появились на странице службы в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Календарь под названием "Они спасают жизни" выполнен в черно-белой гамме и каждый месяц в нем украшает один из пожарных. В качестве модели также выступила девушка-спасатель – она появилась на странице с октябрем.

Новости
Звездные украинские спортсменки снялись в откровенном календаре - фотофакт
Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пресс-служба ГСЧС

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пресс-служба ГСЧС

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пожарные Киева снялись для календаря: горячие кадры

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщает ГСЧС, календаря не будет в свободном доступе, поскольку тираж получился небольшим, но если следить за социальными сетями, то в скором времени будет возможность выиграть его.

В сети идею и самих спасателей щедро осыпали комплиментами. "Герои!", "Какие красавцы. В первую очередь красивы душой", "Отправьте ко мне март, январь или сентябрь", "Глаз не отвести", "Серьезные и смелые", – написали в комментариях.

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Пресс-служба ГСЧС

"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото
"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото
"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото
"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото
"Отправьте ко мне март!" Пожарные Киева снялись для календаря: украинки в восторге от горячих фото

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная практика уже много лет существует в Австралии. Там календари с полуобнаженными пожарными продают для благотворительных целей.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень хорошо!
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