Пожарников после аварии на ЧАЭС спасла уникальная методика: раскрыта тайна

Киевский врач Леонид Киндзельский сумел спасти пораженного радиацией спасателя, на котором московские и американские специалисты успели "поставить крест".

Такими воспоминаниями в 34-ю годовщину трагедии в интервью OBOZREVATEL поделился инспектор пожарной безопасности на ЧАЭС Петр Шаврей.

"Брату сделали пересадку костного мозга. У Лени в костном мозге осталось 27% живых частиц, он уже чах. И если бы его лечили как в Москве, то он давно был бы на кладбище. Отличие методики Леонида Петровича в том, что он пересаживал живой костный мозг. А по теории Гейла тем, у кого костный мозг убит на 80%, нужно перед пересадкой костный мозг донора облучить, и только потом пересаживать", – рассказал он.

Петр Шаврей тушил Чернобыльскую АЭС

По словам мужчины, лечение пациентов в Москве и Киеве сильно отличалось. Россияне "боялись и шарахались от ребят".

"Врачи приходили к ним в защитной одежде как в скафандрах. В первые дни капельницы им никто не ставил, а две недели давали какие-то таблетки. Их расселили по боксам. А с нами врач разговаривал так, как мы с вами сейчас сидим. Потом главный врач московской больницы №6 Гуськова вместе с американским профессором Гейлом прилетели к нам, посмотреть, как Киндзельский нас лечит.

Наш врач одевал только халат, а они зашли в своих скафандрах, боялись украинской радиации. Леонид Петрович берет карточку каждого и зачитывает, как нас зовут, какие анализы у нас. Меня поразило как Гейл подходит ко мне и через переводчика говорит, мол, этот протянет лет семь. А брату, Леониду он дал от 3 до 5 лет. А мой брат еще 25 лет прожил и я жив до сих пор. А ребята в Москве остались на кладбище", – рассказал Шаврей.

Иван, Петр, Леонид Шавреи с родителями Из личного архива

Как рассказал OBOZREVATEL один из ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей, до 26 апреля 1986 года на электростанции было еще две аварии.