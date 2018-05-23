Пожарная безопасность в ТРЦ: что думают украинцы о наказании для нарушителей

Торгово-развлекательные центры, детсады и больницы, которые нарушают правила пожарной безопасности, должны быть закрыты.

Так считает почти половина читателей OBOZREVATEL, принявших участие в соответствующем опросе на нашем сайте.

Вопрос звучал так: "В Украине могут закрыть более 150 ТРЦ и 220 детсадов: вы поддерживаете?"

Свое мнение выразили 1525 пользователей, 48% из которых выбрали вариант "если они нарушили требования - однозначно. Это же опасно!"

При этом еще 40% респондентов уверены, что "никто ничего не закроет, поговорят и забудут".

Лишь 7% проголосовавших высказались против столь жесткого наказания для нарушителей, поскольку "у нас и так мало развлекательных заведений и садов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за нарушений пожарной безопасности хотят закрыть 405 заведений, среди которых более 150 ТРЦ.

Напомним, 28 марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений в Украине.