Пожарит и зальет: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Во вторник, 24 июля, в Украине днем повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, при этом по всей территории страны ожидается высокая температура воздуха.

На Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воды на побережье морей до +23.

В Киеве во вторник, 24 июля, будут идти грозы и кратковременные дожди, воздух прогреется до – +23...+25.

Также по данным ГосЧС, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в южных и Кировоградской областях.

Прогноз погоды на 24 июля по городам Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ривне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+38

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели.