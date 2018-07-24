Пожарит и зальет: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Во вторник, 24 июля, в Украине днем повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, при этом по всей территории страны ожидается высокая температура воздуха.
На Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воды на побережье морей до +23.
В Киеве во вторник, 24 июля, будут идти грозы и кратковременные дожди, воздух прогреется до – +23...+25.
Также по данным ГосЧС, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в южных и Кировоградской областях.
Прогноз погоды на 24 июля по городам Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ривне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+38
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели.
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