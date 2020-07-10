Пожар в Северодонецке перекинулся на большую свалку: город просит о помощи. Видео

Власти Северодонецка обратились за помощью к главе ОГА. Сайт Северодонецкого горсовета

Из-за лесных пожаров на Луганщине в Северодонецке загорелись бытовые отходы на городской свалке.

Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета. Во время пожара в лесах 7 июля персонал полигона твердых бытовых отходов эвакуировали.

А когда рабочие вернулись, то увидели, что мусор горит на значительной площади полигона.

"Серьезная проблема возникла у города Северодонецка – лесной пожар, случившийся 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов", – сказано в сообщении.

На месте работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС.

В горсовете отметили, что горение мусора исключает возможность вывоза отходов из города.

Местная власть обратилась с просьбой помочь погасить пожар к председателю Луганской областной госадминистрации Сергею Гайдаю.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине лесные пожары унесли жизни пяти людей, огонь уничтожил более 100 домов.