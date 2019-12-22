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22 декабря • обновлено в 12:42
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Пожар в Одессе: какие выводы надо сделать?

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По официальному заключению премьер-министра, причины пожара в Одессе и гибели 16 человек - пожар в результате замыкания в электросети при подключении бытовых приборов на третьем этаже, и закрытая для эвакуации пожарная лестница на третьем этаже, которую жертвы не смогли открыть. Уволен начальник службы чрезвычайных ситуаций и области и его заместитель.

Во время пожара в Одесском экономическом коледже пострадали 47 человек, 16 из них - погибли

Во время пожара в Одесском экономическом коледже пострадали 47 человек, 16 из них - погибли

Українська правда

Но выводы из трагедии надо сделать комплексные. В Украине в 2017-м за год погибло 1800 человек, в 2018-м - 2000, это огромные потери. Меры, которые в связи с этим заявил Кабмин, носят бюрократический, а не системный характер, и не позволяют добиться радикальных изменений для сокращения числа гибнущих на пожарах, цитирую Алексея Гончарука:

"Цілі урядової комісії:

- Ми посилимо відповідальність за порушення пожежної безпеки.

- Запровадимо добровільне страхування цивільно-правової відповідальності.

- Перевіримо всі будівлі".

Итак, идем по порядку - причина пожара обычная для старых общежитий - на старую проводку и розетки, которые давно никто не ремонтирует, вешаются удлинители, все включено, вокруг полно вещей, готовых к возгоранию. Пожар выделил продукты сгорания, большинство жертв быстро отравились ядовитым дымом прежде чем до них добрался огонь. Иначе они бы постарались выпрыгнуть из окон.

Огонь вспыхнул на 3 этаже и быстро охватил 4 тыс.кв.м здания колледжа

Огонь вспыхнул на 3 этаже и быстро охватил 4 тыс.кв.м здания колледжа

Новое время

А теперь о чем не сказал премьер, но что понятно из его официального сообщения:

1. В здании общежития не проводились учения по пожарной безопасности - иначе бы закрытая дверь была в ходе таких учений открыта.

2. В здании была неисправная электропроводка, не было автоматов защиты сети и не работала пожарная сигнализация - иначе большинство погибших смогли бы проснуться вовремя, и хотя бы попытаться выпрыгнуть из окон.

3. Общежитие принадлежит системе министерства образования, в здании есть официально ответственный за противопожарную безопасность. Министерство и его областные структуры, руководство общежития и учебного заведения, которому общежитие подчиняется, не провели учений и не отрабатывали пожарной тревоги. Целый ряд должностных лиц проявили служебную халатность, которая привела к массовой гибели людей, и должны пойти под суд.

Но в отличие от ГСЧС, никаких увольнений в системе образования не произошло.

Я уже не раз писал, что главной проблемой гибели людей при пожаре является прежде всего отсутствие тренировок по эвакуации, отсутствие путей эвакуации. Это проблема поведения человека в экстремальных ситуациях.

Поисковые работы на пепелище коледжа продолжались с 4 до 12 декабря

Поисковые работы на пепелище коледжа продолжались с 4 до 12 декабря

Дело

Большинство людей, особенно молодежи, не понимают основные угрозы при пожаре:

- быстро покидать здание;

- не дышать дымом;

- в случае необходимости преодоления дымовой завесы укрываться от дыма либо путем задержки дыхания и покидания опасной зоны, либо пригибаясь к полу, либо путем наложения мокрой повязки на рот и нос;

- не подниматься на крышу здания и не забиваться в какое-то помещение;

- быть психологически готовым к быстрым действиям по эвакуации, оставлению любых вещей, в случае любых тревожных признаков.

Но все это работает только при тренировках. В критической ситуации люди могут применить только те навыки, которые нарабатывают регулярно. Если навыков и психологической готовности нет, включается паника, которая парализует сознание и исключает возможность спасения.

Пожар в Одессе: какие выводы надо сделать?

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А теперь давайте вспомним трагедию в детском лагере "Виктория" в Одессе в 2017-м году, где погибло трое детей. Причины гибели все те же - не срабатывание пожарной сигнализации, отсутствие тренировок, блокировка дверей для выхода.

Пожар в детском лагере "Виктория" 16 сентября 2017 года унес жизни троих детей

Пожар в детском лагере "Виктория" 16 сентября 2017 года унес жизни троих детей

Факты

Если бы причины пожара были профессионально проанализированы, то цели правительственной комиссии должны были быть, как минимум, следующие:

1. Подготовить анализ причин гибели людей и рекомендации при пожарах и довести их на специальных заседаниях в каждом регионе всем лицам, ответственным за противопожарную безопасность;

2. Запланировать обязательные плановые учения по эвакуации из зданий во всех учреждениях.

3. Органам ГСЧС проводить не реже одного раза в год внезапные учения по эвакуации из зданий в каждом регионе, прежде всего по линии министерства образования.

4. Проверить состояние электропроводки и оснащение автоматами защиты все государственные и общественные здания.

5. Во всех государственных учреждениях проверить на практике состояние пожарной сигнализации, за подписью руководителей этих ведомств, чтобы обеспечить максимальный уровень ответственности.

6. Все здания в обязательном порядке страховать от пожара, чтобы потом страховщики судились с владельцами и давили на скорейшее принятие правовых решений.

7. Привлечь к уголовной ответственности руководителей ГСЧС области, областных и районных структур образования, руководства колледжа и общежития. Огласить ход расследования и меру ответственности по другим резонансным трагедиям - кого посадили за пожар и гибель троих детей в лагере "Виктория", за пожар и гибель 18 человек в нелегальном доме престарелыъх в селе Леточки Киевской области в 2016-м, за пожар и гибель 8 людей в хостеле "Токио Стар" в той же Одессе летом 2019-го года. Владельцы зданий, которые стали причиной гибели людей должны в полной мере платить штрафы и компенсировать моральный и материальный ущерб и государству и потерпевшим и их семьям.

Жертвами пожара в одесском отеле "Токио стар" стали 9 человек, в том числе, один ребенок

Жертвами пожара в одесском отеле "Токио стар" стали 9 человек, в том числе, один ребенок

Информатор

8. Рассмотреть в ближайшее время стратегию противопожарной безопасности страны и провести заседание Совета нацбезопасности и обороны по этому вопросу.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Пожар в колледже Одессы Пожар в детском лагере Виктория Пожар в отеле Токио Стар
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины СНБО
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
выводы простые,многие люди в критической ситуации не могут действовать адекватно и оценивать риски.
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