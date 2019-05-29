Не дали полотенце истекающему кровью: равнодушие людей в Одессе поразило сеть

Пользователей социальной сети Facebook повергло в шок равнодушие жителей Одессы к пострадавшим в кровавом ДТП. Историю, которая вызвала резонанс, рассказал советник главы главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостюк.

Он стал свидетелем аварии на углу Среднефонтанской и Семинарской улиц и поделился подробностями на своей странице в Facebook (Осторожно! Ниже фото 18+).

"Спортивный байк на бешеной скорости влетел в легковушку практически у меня на глазах. На байке была юная девушка-пассажир, в легковушке сидели двое несовершеннолетних детей", – написал Форостяк.

По его словам, среди сотен автомобилей, движущихся по дороге в час пик, он один остановился, чтобы помочь пострадавшим. Другие равнодушно или с раздражением из-за большой пробки, которая образовалась впоследствии, проезжали мимо.

ДТП в Одессе Facebook Руслана Форостяка

"Одна женщина, которая шла вероятно с пляжа, на плечах несла полотенце, по моей просьбе дать полотенце, чтобы подложить под голову одному из пострадавших, который на моих глазах потерял уже почти литр крови, отказала, мол это полотенце не ее, она его взяла в арендованной квартире", – добавил Форостяк.

Мужчина также уточнил, что все-таки среди прохожих нашелся один реаниматолог, который помог потерпевшим до приезда скорой.

В комментариях люди высказали возмущение и шок от произошедшего. "Люди уже давно превратились в бездушных мразей", "Ужас какой, я не могу в это поверить. Руслан, то что вы написали - шок. Как такое стечение обстоятельств могло собрать вокруг себя такое количество безразличных людей?" – написали пользователи.

Комментарии к посту о ДТП Facebook Руслана Форостяка

Комментарии к посту о ДТП Facebook Руслана Форостяка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше в ДТП попали две украинские студентки. Девушки получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

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