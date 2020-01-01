Идея объединения страны - безусловно самая важная. Вот только поздравление Путина при этом страну наоборот - раскалывает. У страны уже был мир с Путиным - и страна едва не исчезла. И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами.

Чтобы обьединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры - все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована. Люди ищут власть - и не находят. А власть ищет опору не в своих людях - а в чем попало, и даже во врагах. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. И это провоцирует агрессора шатать и ссорить людей.

Что важно для государства? Это правильная организация. Поздравлениями государство не построить, потому что поздравляя врага, ты признаёшь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство - значит стать дееспособным, а дееспособность Украины Путин хочет уничтожить. Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину обьединит только одно - работа на победу.

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