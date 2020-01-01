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2 января • обновлено в 01:17
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"Чтобы закончилась война": воины ВСУ записали трогательное поздравление для украинцев

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Военные Вооруженных сил Украины, которые защищают страну на Донбассе, записали для украинцев видеопоздравление с Новым 2020-м годом.

Роликом на своей странице в Twitter поделился блогер с ником "Конопляний Джмелик" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, обращение записали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Бригада базируется в Житомире.

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"Чтобы закончилась война": воины ВСУ записали трогательное поздравление для украинцев

Скрин видео

"Чтобы все хорошо было, чтобы закончилась война, мир настал!" – сказал один из воинов.

Другой пожелал, чтобы Украина "наконец-то вернула свои потерянные территории и одержала победу над плохими людьми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новый год
Место
Украина
Теги
ООС Новый Год-2020 видео Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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