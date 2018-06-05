З приводу Аркадій Бабченко і 50 тисяч доларів за інтерв'ю - кілька злих нотаток.

1) Так, друзі, ексклюзив має коштувати грошей. В західних ЗМІ - це нормальна столітня усталена практика: платити за право першим чи єдиним отримати якусь важливу інформацію. ЩОБИ ПОТІМ ЗАРОБИТИ НА НІЙ! Звичайно, в умовах наших тотально збиткових медіа, перед якими українські власники ставлять виключно ціль медіа-прикриття своїх активів та свого імені, це комусь здається дивним. Але це - абсолютно нормально.

2) Якщо хтось забув, Аркадій Бабченко зараз не може нормально заробляти своїм ремеслом. Й так, у нього екстраординарні обставини і абсолютно незрозуміле майбутнє. Уявіть - йому теж потрібні гроші. Бо зараз він, фактично, тупо витягнутий з нормального життя. Й коли, як і чи взагалі зможе він повернутися до нього - величезне питання. При цьому, певні спритні медійники хочуть заробити на ньому глядацький інтерес = інтерес рекламодавців = інтерес власників = бабос на кишені. Чому він не має права на частину цих грошей?

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3) Найзліший пункт. Особливо мене бісить, коли тут деякі медіа-повії з каналів а-ля "ньюзван", що працюють на російські бабки та просувають тут російські інтереси, обурюються та апелюють до моралі. Ребзя, а скажіть - з якого каналу Бабченко захотів отримати гроші за інтерв'ю? Зі 112. А що це в нас за канал? А, так це ж той самий, що створювався за бабки "Сім'ї" Януковича (екс-міністра внутрішніх справ Захарченка) восени 2013-го. А, так це той самий, через який запускалися всі найвідоміші вкиди про Майдан. А, так це той самий, який половину 2014-го року відкрити працював на розпалювання війни на Донбасі. А, так це ж той самий, що надається як майданчик для абсолютно всіх ворожих до України пулів - Медведчука, Опоблоку, інших ригів всіх мастей, коцаб тощо. Ой, так це, значиться, от цьому непотребу Бабченко має безкоштовно давати інтерв'ю? От якби він із Суспільного захотів грошей - то могли б бути якісь питання. А із зашкварених ЗМІ, що й досі працюють за сімейні лаве, тільки через небажання нинішньої влади закрити рота 5 колоні, бо скоро вибори, де ці канальчики згодяться - то ще й мало попросив.

Я коли бачу, як люди, які продають свою совість кожного дня по 10 разів на день, відкривають рота на Бабченка в цій ситуації - то в мене вже навіть зла не вистачає.

Позакривайте ваші пики, моралісти хє*ови. Головна заслуга яких за все ваше нікчемне життя - це просто вміння барижити та гарно вгадувати бажання господарів.