З приводу Аркадій Бабченко і 50 тисяч доларів за інтерв'ю - кілька злих нотаток.
1) Так, друзі, ексклюзив має коштувати грошей. В західних ЗМІ - це нормальна столітня усталена практика: платити за право першим чи єдиним отримати якусь важливу інформацію. ЩОБИ ПОТІМ ЗАРОБИТИ НА НІЙ! Звичайно, в умовах наших тотально збиткових медіа, перед якими українські власники ставлять виключно ціль медіа-прикриття своїх активів та свого імені, це комусь здається дивним. Але це - абсолютно нормально.
2) Якщо хтось забув, Аркадій Бабченко зараз не може нормально заробляти своїм ремеслом. Й так, у нього екстраординарні обставини і абсолютно незрозуміле майбутнє. Уявіть - йому теж потрібні гроші. Бо зараз він, фактично, тупо витягнутий з нормального життя. Й коли, як і чи взагалі зможе він повернутися до нього - величезне питання. При цьому, певні спритні медійники хочуть заробити на ньому глядацький інтерес = інтерес рекламодавців = інтерес власників = бабос на кишені. Чому він не має права на частину цих грошей?
3) Найзліший пункт. Особливо мене бісить, коли тут деякі медіа-повії з каналів а-ля "ньюзван", що працюють на російські бабки та просувають тут російські інтереси, обурюються та апелюють до моралі. Ребзя, а скажіть - з якого каналу Бабченко захотів отримати гроші за інтерв'ю? Зі 112. А що це в нас за канал? А, так це ж той самий, що створювався за бабки "Сім'ї" Януковича (екс-міністра внутрішніх справ Захарченка) восени 2013-го. А, так це той самий, через який запускалися всі найвідоміші вкиди про Майдан. А, так це той самий, який половину 2014-го року відкрити працював на розпалювання війни на Донбасі. А, так це ж той самий, що надається як майданчик для абсолютно всіх ворожих до України пулів - Медведчука, Опоблоку, інших ригів всіх мастей, коцаб тощо. Ой, так це, значиться, от цьому непотребу Бабченко має безкоштовно давати інтерв'ю? От якби він із Суспільного захотів грошей - то могли б бути якісь питання. А із зашкварених ЗМІ, що й досі працюють за сімейні лаве, тільки через небажання нинішньої влади закрити рота 5 колоні, бо скоро вибори, де ці канальчики згодяться - то ще й мало попросив.
Я коли бачу, як люди, які продають свою совість кожного дня по 10 разів на день, відкривають рота на Бабченка в цій ситуації - то в мене вже навіть зла не вистачає.
Позакривайте ваші пики, моралісти хє*ови. Головна заслуга яких за все ваше нікчемне життя - це просто вміння барижити та гарно вгадувати бажання господарів.
Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.