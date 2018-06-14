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Появятся ли женщины-священники в УПЦ КП: Филарет дал ответ

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Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не допустит даже возможность обсуждения того, чтобы женщины могли служить службы.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

Так, отвечая на вопрос, может ли УПЦ КП, в случае не предоставления Константинополем Томоса об автокефалии церкви, пойти на "демократические" перемены и разрешить женщинам принимать активное участие в жизни и перестройки церкви.

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"По отношению к женщинам - никогда. Никогда! Потому что если бы мы согласились на женское священство, то это означает, что мы не православные и мы отказались от православия. А если мы православные, то мы никогда не допустим, чтобы было женское священство", - категорично заявил Филарет.

Напомним, глава УПЦ КП также заявил, о передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр Украинской церкви.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Объект
УПЦ КП
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