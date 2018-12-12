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''Появляются сапоги оккупантов'': Цимбалюк раскрыл трюк Путина с защитой русскоязычных

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Заявления российской власти о необходимости защиты русскоязычного населения Украины на самом деле являются завуалированной претензией на получение контроля над всей страной.

За пафосными фразами представителей Кремля прячется лишь желание побыстрее оккупировать ее, даже несмотря на несогласие тех самых русскоязычных "соотечественников". Подобный сценарий Россия уже успела обкатать во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Согласно российскому восприятию, вся Украина является "российскими соотечественниками". Потому, что здесь русский язык у нас присутствует, потому, что мы бывшая республика СССР, ну и вообще потому, что у России очень богатые и постоянные территориальные аппетиты. То, что русскоязычный — не значит пророссийский, никого здесь не интересует. Они готовы защищать. Методы защиты вы прекрасно можете посмотреть в Крыму и на Донбассе. Обычно сначала появляются российские оккупационные сапоги", — предупредил он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко высказался о лживой риторике России касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной. Он отметил, что подобные слова являются лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.

Также журналист предупредил украинцев, что в войне на Донбассе президент РФ Владимир Путин выбрал для себя тактику ожидания и поэтому не согласится искать компромиссы на переговорах в "нормандском формате".

Что касается надежд украинцев на крах современной России, то их Цимбалюк также назвал обманчивыми, отметив, что РФ не развалится в обозримом будущем. Поэтому Украине следует всегда быть готовой к атаке со стороны сильного и крайне агрессивного соседа.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Роман Цимбалюк знает планы Путина. Значит бывает на секретных совещаниях. Что говорит о том, что он агент фсб.
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