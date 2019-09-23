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23 сентября • обновлено в 11:40
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"Появится "ХНР": Цимбалюк осадил Россию из-за Донбасса

2.8т Читать материал на украинском

Россия сможет рассказывать Украине о необходимости признания террористических "Л/ДНР" только тогда, когда на ее территории появится собственная "Хабаровская народная республика".

Ведь Украина – это унитарное государство, которое может иметь в своем составе только области, а не какие-либо псевдореспублики. Такой жесткий ответ оккупантам озвучил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все эти их шуры-муры за столом переговоров – это все для того, чтобы заставить Украину пойти на шаг, который недопустим в принципе. Чтобы мы признали "лугандонию". Такого быть не может! Вот эти территории оккупированные могут называться по-разному. Сейчас их называют аббревиатурами из трех букв. Но это возможно только в составе Украины", – подчеркнул он.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"У нас может быть Донецкая область, Луганская, Киевская, Львовская, Харьковская. Может быть Автономная Республика Крым. Но не "народные" республики. Я считаю, что вопрос и признании этих "НР" возможен исключительно после того, как появится "ХНР". Естественно, не "Харьковская народная республика", а, например, Хабаровская. Когда они сами в такой системе координат поживут, тогда нас пусть учат чему-то", – осадил россиян, претендующих на украинские территории, Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Также она высказала мнение, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу Российской Федерации.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
ДНР
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Цимбаглюк рассказывает о своих глюках, употребляя наркоту.
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Wick John
Wick John
Как хозяева из сша и ес скажут так укро холопы и сделают
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тогда воюйте до последнего украинца …. (США и почти вся Европа - это федерации и в каждой из них несколько государственных языков)
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