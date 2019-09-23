"Появится "ХНР": Цимбалюк осадил Россию из-за Донбасса

Россия сможет рассказывать Украине о необходимости признания террористических "Л/ДНР" только тогда, когда на ее территории появится собственная "Хабаровская народная республика".

Ведь Украина – это унитарное государство, которое может иметь в своем составе только области, а не какие-либо псевдореспублики. Такой жесткий ответ оккупантам озвучил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все эти их шуры-муры за столом переговоров – это все для того, чтобы заставить Украину пойти на шаг, который недопустим в принципе. Чтобы мы признали "лугандонию". Такого быть не может! Вот эти территории оккупированные могут называться по-разному. Сейчас их называют аббревиатурами из трех букв. Но это возможно только в составе Украины", – подчеркнул он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"У нас может быть Донецкая область, Луганская, Киевская, Львовская, Харьковская. Может быть Автономная Республика Крым. Но не "народные" республики. Я считаю, что вопрос и признании этих "НР" возможен исключительно после того, как появится "ХНР". Естественно, не "Харьковская народная республика", а, например, Хабаровская. Когда они сами в такой системе координат поживут, тогда нас пусть учат чему-то", – осадил россиян, претендующих на украинские территории, Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Также она высказала мнение, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу Российской Федерации.

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