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24 декабря • обновлено в 13:22
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Появился точный прогноз погоды в Украине на Рождество

1.7т
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На католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода. При этом прогнозируются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня ожидается +3…+8 градусов, на юге +7…+12", – отметила синоптик.

Появился точный прогноз погоды в Украине на Рождество

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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