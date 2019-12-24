Появился точный прогноз погоды в Украине на Рождество

На католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода. При этом прогнозируются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня ожидается +3…+8 градусов, на юге +7…+12", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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