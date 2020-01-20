Главная Новости
20 января • обновлено в 06:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Появился точный прогноз погоды в Украине на понедельник

1.6т
Читать материал на украинском

В Украине в понедельник, 20 января, ожидается холодная, но сухая погода. Температура воздуха достигнет минусовых значений лишь в центре и на востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Осадков в этот день не предвидится, однако большинство регионов Украины накроет туман.

Новости
Будет ли снег? Появился прогноз погоды на начало недели в Украине

"Утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", – уточнили синоптики.

На западе Украины 20 января будет до +3 градусов, в центре ожидается до +2, а на востоке до +1 градуса. На юге страны будет до +2. Ночью в Украине температура воздуха в основном достигнет -4 градусов.

В Киеве 20 января ожидается -1…+1 градус днем, без осадков. Ночью похолодает до -5.

Появился точный прогноз погоды в Украине на понедельник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги