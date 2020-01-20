Появился точный прогноз погоды в Украине на понедельник

В Украине в понедельник, 20 января, ожидается холодная, но сухая погода. Температура воздуха достигнет минусовых значений лишь в центре и на востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Осадков в этот день не предвидится, однако большинство регионов Украины накроет туман.

"Утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", – уточнили синоптики.

На западе Украины 20 января будет до +3 градусов, в центре ожидается до +2, а на востоке до +1 градуса. На юге страны будет до +2. Ночью в Украине температура воздуха в основном достигнет -4 градусов.

В Киеве 20 января ожидается -1…+1 градус днем, без осадков. Ночью похолодает до -5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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