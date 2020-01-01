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1 января • обновлено в 23:47
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Появился точный прогноз погоды на Рождество в Украине

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Погода в Украине на Сочельник и Рождество порадует свежим морозным воздухом и минимальным количеством осадков.

Как отметила в Facebook синоптик Наталья Диденко, до конца текущей недели страну догонят дожди и мокрый снег, максимальное количество которых ожидается уже 4 и 5 января. А вот 6 января, в Сочельник и Рождество, осадки прекратятся.

"Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов. А, следовательно, ходить колядовать в теплых платках и шапках будет – как раз", – отметила синоптик.

Погода на Рождество в Украине

Погода на Рождество в Украине

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Синоптики дали точный прогноз погоды в Украине до конца новогодней недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко уточнила прогноз погоды на четверг, 2 января. Температура воздуха опустится ниже нуля.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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