Снег и морозные ночи: появился прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 4 и 5 января, большинство регионов Украины накроет мокрый снег с дождем. Раньше всего он выпадет на западе страны, а ближе к вечеру 4 января – и на севере.

А уже 5 января осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Что касается ветра, то он, по ее словам, будет умеренно дуть с северо-запада. Только в западных областях его порывы могут быть сильными.

Зима kanalukraina.tv

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -5. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+5, а во временно оккупированном Крыму – до +5...+8.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем ​​в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2...-4, а дневная – в пределах +1...+4.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз до конца зимы в Украине. Январь и февраль 2020 года будут не очень холодными. При этом ожидаются температурные качели.

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