Погода в Украине в среду, 20 мая, будет пасмурной, прохладной и преимущественно сухой. Дожди ожидаются только на юге, востоке и в некоторых северных областях.

Температура воздуха днем почти везде будет колебать в пределах +14...+18 градусов, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины столбики термометров поднимутся до +15...+18.

В центральных регионах будет облачно, а воздух прогреется до +16...+19 градусов.

Юг накроют дожди, но тепло будет почти летним: +28...+22 градуса днем.

На севере также стоит ожидать осадков. Температура установится на уровне +14...+17.

На востоке Украины дожди будут лить сутки. Но, несмотря на это, в регионе прогнозируется тепло: +17...+20 градусов.

Погода в Украине на 20 мая Укргидрометцентр

В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 20 мая днем будет умеренно тепло (+15...+18 градусов). Ночью – порядка +8...+11. Более теплая погода в этой части страны ожидается только на Закарпатье – +20...+22 градуса днем и +11...+13 ночью. Существенных осадков ни в одной из западных областей не прогнозируется.

В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Кировоградской областях днем воздух прогреется до +16...+20 градусов и +9...+13 ночью. Дождь ожидается только на Житомирщине и Полтавщине, и то ночью.

Погода в Украине 24tv.ua

Что касается Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и временно оккупированного Крыма, то здесь осадки наоборот прогнозируются днем. Вместе с тем в курортных областях Украины будет тепло: +28...+22 градуса днем и +11...+14 ночью.

На востоке и в Черниговской области следует ждать проливного дождя и днем, и ночью. Воздух в этой части страны днем будет теплым (+17...+20 градусов) и несколько холоднее ночью (+10...+14).

В Киеве 20 мая дождить будет ночью. Погода в этот день в столице будет свежей и прохладной: +14...+16 градусов днем и +9...+11 ночью.

Погода в Киеве на 20 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. Исключением станет только юг страны, где осадков будет не хватать.