Появился прогноз погоды на весну в Украине: мнения синоптиков разделились

Мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в свою очередь уверен, что дожди ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенних месяца, передает "Сегодня".

"Но возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", – подчеркнул Прокопенко.

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По словам народного синоптика, настоящая весна в Украину придет лишь в мае, апрель же будет прохладным, лишь в конце месяца станет ясно и тепло.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса", – уверен Горбань.

Лето придет в Украину тропическими дождями.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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