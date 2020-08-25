Появился прогноз погоды на сентябрь 2020 в Украине: карты

Погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo. В Киеве первая неделя сентября будет дождливой, как и весь сентябрь.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, осадков в столице не будет только 2, 13 и 22 сентября. Температура воздуха от +18 до +26 днем, ночью +13 +18. Самый теплый день в столице ожидается 1 сентября.

Погода в Киеве в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Погода во Львове

Во Львове сентябрь прогнозируют таким же дождливым. Ожидается, что осадки не прекратятся весь месяц. Максимальную температуру воздуха в регионе обещают 17 сентября – +29 градусов. В остальные дни от +15 до +26 днем, ночью +11 +17.

Погода во Львове в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Погода в Одессе

Первый месяц осени в Одессе пройдет солнечно и почти без осадков, дожди прогнозируют на протяжении первой половины месяца. Температура воздуха +24 +29 днем, ночью от +18 до +23 градусов.

Погода в Одессе в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Погода в Харькове

Сентябрь в Харькове может быть пасмурным и дождливым. Температура воздуха свыше +30 градусов будет держаться только первые три дня месяца, затем прогнозируют похолодание до +21 +24 градусов. При этом под конец сентября снова обещают +31. Ночью температура воздуха опустится до +7 +21.

Погода в Харькове в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.