Появился прогноз погоды на июль-август в Украине: будут волны холода и жары
Июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако порой высокие температуры будут прерываться волнами холода.
Как сообщил OBOZREVATEL народный синоптик Владимир Деркач, июль будет теплым, а порой даже жарким. Дождей ожидается мало – буквально несколько дней за весь месяц.
Но август обещает быть более жарким и высокую температуру не собьют даже дожди в середине месяца. Ожидать отступления жары можно только к концу месяца. А вот у заведующей отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазиры Мартазиновой немного другой прогноз на последний месяц лета.
Она подтверждает, что жара действительно будет, но её постоянно будут перебивать волны холода.
"В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – говорит Мартазинова.
Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Украине ожидается еще большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.