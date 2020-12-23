Появился прогноз на новогодние праздники в Украине

Погода на новогодние праздники в Украине будет достаточно теплой. В большинстве регионов на католическое Рождество ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до +9 градусов.

Новый год украинцы встретят практически без снега. По прогнозу Gismeteo, мокрый снег пройдет лишь в нескольких регионах и не задержится надолго. При этом на православное Рождество в стране значительно похолодает, местами ожидается до 9 градусов мороза.

Погода в Киеве

В столице Украины 25 декабря прогнозируют дождь. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью +1. 31 января в Киеве будет облачно с прояснениями. Мокрый снег ожидается 1-2 января. Температура воздуха в среднем +1 градус, ночью до -1.

На Рождество, 7 января, в Киеве похолодает до -2 -6 градусов. По прогнозам, снег стоит ждать только 8 января. Практически весь январь небо в столице будет затянуто облаками.

Погода в Киеве на Новый год и Рождество. gismeteo.ua

Погода в Днепре

На католическое Рождество, 25 декабря, в Днепре прогнозируют осадки. Ожидается, что дождь будет идти до 29 декабря. При этом сохранится "плюсовая" температура воздуха – от +1 до +6 градусов.

31 декабря в Днепре даже покажется солнце. При этом снег, вероятно, пойдет аж 8 января, когда похолодает до -1 градуса. С 1 по 3 января небо будет затянуто облаками, температура воздуха в среднем +2 градуса.

В ночь с 6 на 7 января, прогнозируют мороз до -5 градусов, днем – 0 градусов. С 8 по 10 января возможен снег.

Погода в Днепре на Новый год и Рождество. gismeteo.ua

Погода в Харькове

В Харькове на католическое Рождество также ожидаются осадки. С 23 по 26 декабря прогнозируют мокрый снег с дождем. Средняя температура воздуха +1 градус, ночью до -5.

31 января в Харькове будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем около 0 градусов, ночью похолодает до -5. Небольшой снег пойдет 1 января.

На Рождество в городе похолодает до -9 градусов ночью, днем прогнозируют -4. Ожидается, что снег будет идти с 7 января и практически каждый день до конца месяца.

Погода в Харькове на Новый год и Рождество. gismeteo.ua

Погода в Одессе

В Одессе 25 декабря воздух прогреется до +9 градусов днем и +6 ночью. Прогнозируется, что дожди в регионе будут идти с 23 декабря по 3 января, с перерывом 29 и 30 января.

В новогоднюю ночь в Одессе также будет тепло – +1 градус, днем +4 +7. Небо 31 декабря и 1 января затянет облаками.

Мокрый снег в Одессе пойдет только на Рождество, 7 января. Температура воздуха +2 +3 днем, ночью 0 градусов.

Погода в Одессе на Новый год и Рождество. gismeteo.ua

Погода во Львове

Во Львове на католическое Рождество, 25 декабря, пройдет дождь. Температура воздуха днем +4, ночью 0 градусов.

Новый год во Львове пройдет без осадков. 31 января из-за облаков даже покажется солнце. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью похолодает до -1.

На Рождество, 7 января, прогнозируют снег. При этом во Львове похолодает до -3 градусов. Ожидается, что снег будет идти до 14 января практически каждый день.

Погода во Львове на Новый год и Рождество. gismeteo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода на новогодние и рождественские праздники в Украине не будет по-настоящему зимней, утверждают синоптики. Температура будет колебаться вблизи 0 градусов, днем воздух будет прогреваться до +1 +2 градусов.