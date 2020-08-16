Появился еще в 2012 году и не в Ухане: ученые выяснили происхождение коронавируса

Коронавирус Covid-19 мог возникнуть в китайской шахте в 2012 году, а не в Ухане.

Такое мнение высказали вирусолог Джонатан Латам и молекулярный биолог Эллисон Уилсон, прочитав диссертацию врача Ли Сюй, лечившего шахтеров в 1000 милях от влажного рынка в Ухани, сообщает The Sun.

Шесть горняков заболели вирусом, похожим на пневмонию, на шахте Модзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая восемь лет назад. Шахтеры потратили две недели на удаление фекалий летучих мышей, в результате чего трое из них умерли от вируса. Среди симптомов пациентов врач называл высокую температуру, сухой кашель, боли в конечностях и, в некоторых случаях, головные боли.

Ученые сказали, что доказательства, наведенные в диссертации, заставили их "пересмотреть все", что, по их мнению, они знали о пандемии. Они пришли к мнению, что вирус, убивший более 760 000 человек по всему миру, развился внутри шахтеров и был адаптирован для людей.

Врач Ли Сюй взял образцы тканей инфицированных шахтеров в лабораторию Ухани, откуда, по мнению многих, произошла утечка вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в США обнаружили новый нетипичный симптом коронавируса. По их мнению, постоянная икота может быть признаком болезни.