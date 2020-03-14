Появился экспресс-тест на коронавирус за 15 минут: как он работает

Новые экспресс-тесты на коронавирус уже начали применять в Китае, Японии, Южной Корее и в странах Европы.

Об этом сообщило израильское издание "Вести". Разработанный компанией Biomedomics экспресс-тест основан на анализе крови (чтобы посмотреть иллюстрацию, проскролльте новость до конца).

Экспресс-тест на коронавирус vesty.co.il

Чтобы сделать тест, необходимо взять небольшое количество крови из вены и несколько капель ввести в устройство. В течение 15 минут система выдает ответ, есть ли признаки заражения. Если нет - появляется одиночная полоска.

Если вирус есть, появляются две полоски на расстоянии одна от другой. Они свидетельствуют о появлении антител к коронавирусу типа IgM.

Если две полоски расположены близко друг к другу, значит человек заразился давно, несколько недель назад, но речь не идет об активной инфекции.

Три полоски означают резко положительную реакцию при активной или повторной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по миру.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об алгоритме действий в случае, если вы заподозрили у себя заражение.

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