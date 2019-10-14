Появилось видео выступления Гончарука на вечеринке радикалов в Киеве

В сеть выложили выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который 13 октября посетил благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY в пабе "Докер".
Видео доступно на Vimeo-канале издания. На ролике видно, как Гончарук выступает на фоне коловрата. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Выступление Алексея Гончарука
Скриншот видео
"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", – говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.
Как сообщал OBOZREVATEL, видео с Гончаруком вызвало ажиотаж среди российских пропагандистов.
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