Появилось видео выступления Гончарука на вечеринке радикалов в Киеве

В сеть выложили выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который 13 октября посетил благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY в пабе "Докер".

Видео доступно на Vimeo-канале издания. На ролике видно, как Гончарук выступает на фоне коловрата. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выступление Алексея Гончарука Скриншот видео

Новости Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", – говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео с Гончаруком вызвало ажиотаж среди российских пропагандистов.

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