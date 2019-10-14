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14 октября • обновлено в 13:35
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Появилось видео выступления Гончарука на вечеринке радикалов в Киеве

2.8т Читать материал на украинском

В сеть выложили выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который 13 октября посетил благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY в пабе "Докер".

Видео доступно на Vimeo-канале издания. На ролике видно, как Гончарук выступает на фоне коловрата. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выступление Алексея Гончарука

Выступление Алексея Гончарука

Скриншот видео

Новости
Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", – говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео с Гончаруком вызвало ажиотаж среди российских пропагандистов.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
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Политика Другая
Политика Другая
Националистов поддерживают более развитые цивилизации чьи курганы осквернены в Крыму . Та бойня в Керчи это возможно от них привет тем кто тянул к костям их предков свои грязные руки
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Премьер-нацист при президенте-еврее - незалэжная - территория безграничных возможностей! Плохо кончит. Заигрывает с огнём. Потом его превратят в жертвенную свинью и осмалят этим же огнём.
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Мир Миру
Мир Миру
Націоналісти в Україні є, нацистів немає. Якщо хтось думає інакше, то які докази?
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Попович Олег
Попович Олег
Мир Миру, нацисти вони далi на пiвночi в Мордорi
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