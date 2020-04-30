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30 апреля • обновлено в 23:06
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Появилось видео проверки полицейскими ресторана "Монтекки Капулетти"

1.9т
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Полиция приехала с проверкой в столичный ресторан "Монтекки Капулетти", у входа в который 30 апреля "засекли" депутатов от партия "Слуга народа".

Видео с "обыском" опубликовало издание "Страна" в своем Telegram-канале. Журналисты отмечают, что администратор заведения заметно нервничала, отвечая на вопросы правоохранителей.

Депутатов от партии "Слуга народа" засекли в ресторане в период карантина

Депутатов от партии "Слуга народа" засекли в ресторане в период карантина

"Видео, как полиция ищет в ресторане нардепов. В туалет действительно не заглядывали. А администратор заметно нервничает", – написала "Страна".

Ранее журналисты писали о том, что полиция не нашла в помещении народных депутатов, однако никто из замеченных "слуг народа" с центрального входа ресторана не выходил. От чего в издании предположили, что они либо вышли из черного входа, либо пересидели проверку в туалете.

На вопрос полицейского о режиме работы ресторана, его администратор ответила: "Ми работает только в режиме доставки. Нам звонят люди, делают заказ, и забирают пакет на улице".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заметили членов аграрного комитета Верховной Рады, народных депутатов партии "Слуга народа" у входа в ресторан "Монтекки Капулетти" в Киеве. Они предположили, что парламентарии могли "обмывать" принятие закона о земле.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
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