Пациенты с коронавирусом, которые находятся в реанимации 1-й городской больницы Винницы, рассказали о тяжелом преодолении болезни.

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Как сообщает телеканал ВІТА, сейчас в реанимации заняты все койки, которые были выделены для больных COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Коронавирус – это очень трудно. Каждый день температура, и ты горишь, как свеча. Никакого общения, только стучишь в окно... У меня даже зубы покрошились, насколько меня трясло, когда поднималась температура. Хочется сказать – берегите себя, это не шутка", – сказала 67-летняя пациентка Татьяна.

Другой пациент Владимир, который попал в реанимацию вместе с женой, отметил, что за 10 дней его состояние не улучшилось.

"Но без кислорода я бы уже не жил. Призываю всех носить нормальные маски, а не такие как у меня, и у жены. И дышать просто воздухом, а не с помощью этих аппаратов", – подчеркнул он.

По словам заведующего отделением реанимации Игоря Пахно, сейчас мест для новых пациентов уже нет.

"Когда начинался COVID-19, мы брали всех тяжелых больных. Сейчас мы выбираем, кто самый тяжелый. Потому что у нас 9 коек, а в отделении 11 больных", – отметил он.

Директор больницы Константин Ливаковский добавил, что за последние 10 дней количество заболевших увеличилось.

"У нас весь отведенный коечный фонд для лечения COVID-19 занят. Нас последнюю неделю дважды исключали из маршрута по скорой помощи, то есть больные доставлялись в другие больницы", – констатировал он.

Также полностью заполнено инфекционное отделения больницы, там находятся 58 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что если цифры статистики больных коронавирусом в Украине продолжат расти, то власть будет вынуждена ввести новые ограничения.