Появилось видео момента ДТП в Запорожье с тремя сгоревшими заживо. 18+

В сеть попало видео с автомобильного регистратора, на котором видно момент смертельной аварии в Запорожье 17 сентября.

На записи видно как около 19:40 автомобиль BMW, двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в районе электроопоры допустил занос и выехал на левую полосу, где совершил столкновение с Nissan (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

После этого BMW выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос, врезался в опору билборда и загорелся.

В результате ДТП 21-летний водитель BMW и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли на месте. Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии – граждане Марокко.

Водитель и пассажир Nissan не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если оно повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в Запорожской области на дороге "Энергодар-Васильевка-Бердянск" произошло смертельное ДТП. Разбилось авто, в котором ехали три женщины. Одна из пассажирок скончалась на месте.