Появилось видео из самолета с эвакуированными из Уханя украинцами

В самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, который сел в "Борисполе" на дозаправку, зашли медики, чтобы устроить дополнительную проверку состояния людей.

Видео снял один из пассажиров, который находится на борту лайнера. Кадры были опубликованы в Telegram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

На видео видны люди в масках, которые работают на борту. После дозаправки самолет должен отправиться в аэропорт Харькова.

Фото из самолета с украинцами

Фото из самолета с украинцами

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет не мог сесть в Харькове из-за погодных условий. После посадки людей повезут в Новые Санжары на Полтавщину.

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