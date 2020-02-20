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20 февраля • обновлено в 11:18
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Появилось видео из самолета с эвакуированными из Уханя украинцами

8.8т
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В самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, который сел в "Борисполе" на дозаправку, зашли медики, чтобы устроить дополнительную проверку состояния людей.

Видео снял один из пассажиров, который находится на борту лайнера. Кадры были опубликованы в Telegram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
Самолет из Уханя сел в "Борисполе", но затем улетит в Харьков

На видео видны люди в масках, которые работают на борту. После дозаправки самолет должен отправиться в аэропорт Харькова.

Фото из самолета с украинцами

Фото из самолета с украинцами

Фото из самолета с украинцами

Фото из самолета с украинцами

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет не мог сесть в Харькове из-за погодных условий. После посадки людей повезут в Новые Санжары на Полтавщину.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А Харьков не против, что вы везёте к ним эпидемию ? Или их не нужно спрашивать ?
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