Появилось видео из самолета с эвакуированными из Уханя украинцами

В самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, который сел в "Борисполе" на дозаправку, зашли медики, чтобы устроить дополнительную проверку состояния людей.
Видео снял один из пассажиров, который находится на борту лайнера. Кадры были опубликованы в Telegram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
На видео видны люди в масках, которые работают на борту. После дозаправки самолет должен отправиться в аэропорт Харькова.
Фото из самолета с украинцами
Фото из самолета с украинцами
Как сообщал OBOZREVATEL, самолет не мог сесть в Харькове из-за погодных условий. После посадки людей повезут в Новые Санжары на Полтавщину.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.