Появилось первое фото с места покушения на бывшую пленницу "ДНР"

Глеб Иванов Общество 11:51, 20.06.2020 Обновлено: 11:51, 20.06.2020

В сети опубликовали первые фото с месте нападения на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок, которая является важным свидетелем преступлений террористов в Донбассе.

Фото появились на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Как отметили правоохранители, по состоянию на 11.00 на месте происшествия работали кинологи и взрывотехники, пострадавшую госпитализировали.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация – ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Руководство на месте происшествия осуществляют представители Константиновской местной прокуратуры", – отметили в полиции.

Место нападения на Валентину Бучок
police.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на Валентину Бучок было совершено 20 июня. Женщина подорвалась на растяжке, у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области, которую установили неизвестные.

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