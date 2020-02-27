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27 февраля • обновлено в 14:11
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Появилось новое видео с разъяренными из-за коронавируса жителями в Новых Санжарах

2.4т
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В сети появилось новое видео с протестов в Новых Санжарах на Полтавщине против поселения в местном санатории граждан, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Видео с преступниками, забросавшими камнями автобусы под Новыми Санжарами с эвакуированными людьми с Китаю. Только послушайте, что они говорят там", – отметил он.

Появилось видео с разъяренными из-за коронавируса жителями в Новых Санжарах

На кадрах видно, как восставшие люди бросали камни в автобусы с эвакуированными. Кроме этого, они невероятно яростно спорили с правоохранителями, которые пытались утихомирить протесты.

Что интересно, бросались камнями даже женщины. При этом высказывались представительницы прекрасного пола крайне нецензурно.

"А если бы твои дети, на*уй заболели, ты, козел е*** ный. Пи***асы вы..." – срывая голос кричала в сторону полицейских одна из них.

Другие протестующие просили представителей правоохранительных органов снять с лиц защитные маски.

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Полтава
Теги
Национальная полиция Украины эвакуация протест
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Озверевшее рыло paгуля выглянуло из-под овечьей шкурки
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бaндepoвckoe пещерное быдлo.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Всего 6 лет, и....Нет больше "украинской" нации, что бы не утверждали свидомые. Есть хата с краю, помноженная на злобу и отчаяние
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