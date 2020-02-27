Появилось новое видео с разъяренными из-за коронавируса жителями в Новых Санжарах

В сети появилось новое видео с протестов в Новых Санжарах на Полтавщине против поселения в местном санатории граждан, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Видео с преступниками, забросавшими камнями автобусы под Новыми Санжарами с эвакуированными людьми с Китаю. Только послушайте, что они говорят там", – отметил он.

На кадрах видно, как восставшие люди бросали камни в автобусы с эвакуированными. Кроме этого, они невероятно яростно спорили с правоохранителями, которые пытались утихомирить протесты.

Что интересно, бросались камнями даже женщины. При этом высказывались представительницы прекрасного пола крайне нецензурно.

"А если бы твои дети, на*уй заболели, ты, козел е*** ный. Пи***асы вы..." – срывая голос кричала в сторону полицейских одна из них.

Другие протестующие просили представителей правоохранительных органов снять с лиц защитные маски.

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины

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