Появилось новое видео с разъяренными из-за коронавируса жителями в Новых Санжарах

В сети появилось новое видео с протестов в Новых Санжарах на Полтавщине против поселения в местном санатории граждан, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.
Ролик на своей странице в Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Видео с преступниками, забросавшими камнями автобусы под Новыми Санжарами с эвакуированными людьми с Китаю. Только послушайте, что они говорят там", – отметил он.
На кадрах видно, как восставшие люди бросали камни в автобусы с эвакуированными. Кроме этого, они невероятно яростно спорили с правоохранителями, которые пытались утихомирить протесты.
Что интересно, бросались камнями даже женщины. При этом высказывались представительницы прекрасного пола крайне нецензурно.
"А если бы твои дети, на*уй заболели, ты, козел е*** ный. Пи***асы вы..." – срывая голос кричала в сторону полицейских одна из них.
Другие протестующие просили представителей правоохранительных органов снять с лиц защитные маски.
Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины
Камнями в автобусы с эвакуированными бросали даже женщины
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары на Полтавщине люди перекрыли дорогу и начали протест против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.
Силовикам пришлось силой оттеснять местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных.
В Новых Санжарах у медицинского центра, в котором должны пройти карантин эвакуированы из Китая граждане, против протестующих применили военную спецтехнику.
Позже полиция установила, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах – не местные жители.
В рамках шести открытых уголовных производств о подозрении в известность поставили еще пять человек, которых подозревают в массовых беспорядках в Новых Санжарах.
Чем знаменит этот поселок, который стал знаменитым на всю страну за один день, читайте в материале OBOZREVATEL.
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