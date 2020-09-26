На место катастрофы Ан-26 приехали родные экипажа. Фото

Виктория Довгань Общество 10:44, 26.09.2020 Обновлено: 11:29, 26.09.2020

В сети опубликовали фото семьи одного из курсантов, который был на борту Ан-26, разбившегося в Чугуеве Харьковской области.

Фотография появилась на Telegram-канале издания "Факты". На ней спиной сидят молодые женщина и мужчина и пара старшего возраста. Кроме того, на фото видно, что их поддерживает представительница спасателей или полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На фото – родные погибших под Чугуевом курсантов. На месте трагедии с ними работают психологи", – отметили журналисты.

Родственники курсанта, который был в Ан-26.
Telegram канал "Факты"

А на Telegram-канале "Труха Харьков" сообщили, что на месте трагедии для семей погибших и пострадавших установили палатки. Кроме того, туда прибыло много военных, вокруг самолета оцепление.

На месте трагедии установили палатки для семей экипажа Ан-26.
Telegram-канал "Труха Харьков"
Родные погибших в Чугуеве не могут поверить в произошедшее.
Telegram-канал "Труха Харьков"
В Чугуев прибыло множество военных.
Telegram-канал "Труха Харьков"

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