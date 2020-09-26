На место катастрофы Ан-26 приехали родные экипажа. Фото
В сети опубликовали фото семьи одного из курсантов, который был на борту Ан-26, разбившегося в Чугуеве Харьковской области.
Фотография появилась на Telegram-канале издания "Факты". На ней спиной сидят молодые женщина и мужчина и пара старшего возраста. Кроме того, на фото видно, что их поддерживает представительница спасателей или полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"На фото – родные погибших под Чугуевом курсантов. На месте трагедии с ними работают психологи", – отметили журналисты.
А на Telegram-канале "Труха Харьков" сообщили, что на месте трагедии для семей погибших и пострадавших установили палатки. Кроме того, туда прибыло много военных, вокруг самолета оцепление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла примерно в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Сначала сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченка к полету не допустили в последний момент.
В сети опубликовали список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.
Также появились фото курсантов и офицеров, которые летели в самолете, потерпевшему катастрофу.