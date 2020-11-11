Появилось фото бойца ВСУ, раненого террористами

Виктория Довгань Общество 10:26, 11.11.2020 Обновлено: 10:36, 11.11.2020

В сети опубликовали фото воина Вооруженных сил Украины, который подвергся серьезному ранению во время обстрела со стороны российских террористов на Донбассе.

Фотография появилась на личной странице в Facebook общественной активистки Оксаны Корчинской. На ней видно, что вражеская пуля попала военному в бедро.

Российские оккупанты ранили на Донбассе воина ВСУ.
Facebook Оксаны Корчинской

"Пермирия. Московские оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции. Ночью ранили нашего военнослужащего", – отметила в заметке Корчинская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинский военный был ранен во время обстрела вблизи Каменки. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

  • Штаб ООС сообщил о преступлении террористов "Л/ДНР" представителям ОБСЕ.

  • Напомним, 3 ноября один защитник Украины также получил огнестрельное осколочное ранение на фронте из-за срыва перемирия оккупантами.

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