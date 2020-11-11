Появилось фото бойца ВСУ, раненого террористами

В сети опубликовали фото воина Вооруженных сил Украины, который подвергся серьезному ранению во время обстрела со стороны российских террористов на Донбассе.

Фотография появилась на личной странице в Facebook общественной активистки Оксаны Корчинской. На ней видно, что вражеская пуля попала военному в бедро.

"Пермирия. Московские оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции. Ночью ранили нашего военнослужащего", – отметила в заметке Корчинская.

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