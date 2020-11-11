Появилось фото бойца ВСУ, раненого террористами
Вражеская пуля попала защитнику в бедро
Это случилось во время очередного срыва перемирия оккупантами
В сети опубликовали фото воина Вооруженных сил Украины, который подвергся серьезному ранению во время обстрела со стороны российских террористов на Донбассе.
Фотография появилась на личной странице в Facebook общественной активистки Оксаны Корчинской. На ней видно, что вражеская пуля попала военному в бедро.
"Пермирия. Московские оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции. Ночью ранили нашего военнослужащего", – отметила в заметке Корчинская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский военный был ранен во время обстрела вблизи Каменки. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
Штаб ООС сообщил о преступлении террористов "Л/ДНР" представителям ОБСЕ.
Напомним, 3 ноября один защитник Украины также получил огнестрельное осколочное ранение на фронте из-за срыва перемирия оккупантами.