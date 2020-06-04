Жена погибшего от осложнений COVID-19 медика Романа Криля рассказала, что муж попрощался с семьей за неделю до трагедии.

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Вероятно, коронавирусом мужчина заразился во время одного из выездов к пациентам, затем инфицированной оказалась и его супруга-медик, пишет "Сегодня".

"Мой муж был самым лучшим. И мужем, и отцом, и дедом, и фельдшером. Свою болезнь считал серьезной, берег себя, но были пациенты, которые, вызывая скорую, не говорили правды о своих симптомах. Бригада моего мужа работала в масках и перчатках, но не в такой защите, в которой нужно ехать к "ковидным" пациентам. То есть для таких пациентов есть спецбригады", – рассказала жена умершего Мария Криль.

Медик Роман Криль умер от коронавируса

По ее словам, болезнь мужа протекала стремительно. Медик "сгорел" за неделю и был в сознании до последнего дня.

"Где-то 25 числа у него поднялась температура до 38,5. Мы заподозрили неладное, были назначены антибиотики. Затем муж на своей машине съездил и сделал КТ. Исследование показало наличие пневмонии с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что тест на коронавирус – положительный. Муж был госпитализирован, позже был направлен в пульмонологический центр. Он был в сознании до последнего дня. Со вторника начал прощаться со всеми, с детьми, чувствовал. Умер муж спустя неделю, 31 мая. "Сгорел" за неделю", – поделилась супруга медика.

Женщина уточнила, что перенесла легкую степень заболевания. У нее не было ни температуры, ни других симптомов. Повторный тест на COVID-19 дал негативный результат.

"Семья Романа Криля – это династия медиков. Сам же Роман не представлял своей жизни без работы. Пока не появился COVID-19", – сказал коллега семейной пары, главный врач Сокальской райбольницы Роман Швед.

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