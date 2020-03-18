Появились секретные документы СССР о первом выходе человека в космос

18 марта 2020 года исполняется 55 лет с того дня, как летчик-космонавт СССР Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. В связи с этим в России рассекретили документы, касающиеся этого события.

В частности, на сайте Роскосмоса появились бумаги, которые ранее были обозначены грифом "Совершенно секретно" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). "Мы предлагаем вашему вниманию комплект рассекреченных документов, рассказывающих о реализации программы первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство", – сказано в пояснении.

На них стоит подпись тогдашнего главного конструктора ОКБ-1 (ныне – Ракетно-космическая корпорация "Энергия") Сергея Королева.

Сайт Роскосмоса

Сайт Роскосмоса

Сайт Роскосмоса

Как известно, Леонов пробыл в открытом пространстве 12 минут 9 секунд. Окончив работы на внешней обшивке корабля, он должен был вернуться обратно, но возникла критическая ситуация: у него раздулся скафандр, и в таком состоянии он не мог войти в люк шлюза, а на разговоры с Землей времени уже не оставалось – запас кислорода был рассчитан на 30 минут.

К счастью, ему удалось выйти из этой форс-мажорной ситуации.

Сайт Роскосмоса

Сайт Роскосмоса

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2020 года на 85-м году жизни умерла вдова советского космонавта Юрия Гагарина Валентина.

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