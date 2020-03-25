Главная Новости
25 марта • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Появились подробности об умерших с подозрением на коронавирус на Ивано-Франковщине

1.1т
Читать материал на украинском

Две женщины, которые недавно умерли в Ивано-Франковской области и имели подозрения на коронавирус, за границу не ездили и не имели контактов с зараженными.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук на брифинге 25 марта. Он напомнил, что летальные случаи произошли 23 и 24 марта, передает "Курс".

23 марта умерла жительница Чукаловки. За рубежом женщина не находилась. Контактов с больными не подтверждено. 17 марта у нее повысилась температура, был кашель. В течение следующих двух дней состояние ее ухудшалось, но она находилась дома. 20 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. В больнице женщина умерла.

Коронавирус

Коронавирус

Главком

Сейчас муж умершей женщины под наблюдением медиков, его состояние средней тяжести. Другие контактные лица на самоизоляции.

24 марта умерла жительница Надворной. За рубежом она тоже не находилась. Ее муж госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Тысменица Ивано-Франковской области коронавирусом заболела женщина, которая вернулась из-за границы и не соблюдала самоизоляцию. Она ходила на работу, водила ребенка в садик, а также посещала поликлинику и больницу и могла заразить врачей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги