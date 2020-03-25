Две женщины, которые недавно умерли в Ивано-Франковской области и имели подозрения на коронавирус, за границу не ездили и не имели контактов с зараженными.

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Об этом сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук на брифинге 25 марта. Он напомнил, что летальные случаи произошли 23 и 24 марта, передает "Курс".

23 марта умерла жительница Чукаловки. За рубежом женщина не находилась. Контактов с больными не подтверждено. 17 марта у нее повысилась температура, был кашель. В течение следующих двух дней состояние ее ухудшалось, но она находилась дома. 20 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. В больнице женщина умерла.

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Сейчас муж умершей женщины под наблюдением медиков, его состояние средней тяжести. Другие контактные лица на самоизоляции.

24 марта умерла жительница Надворной. За рубежом она тоже не находилась. Ее муж госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Тысменица Ивано-Франковской области коронавирусом заболела женщина, которая вернулась из-за границы и не соблюдала самоизоляцию. Она ходила на работу, водила ребенка в садик, а также посещала поликлинику и больницу и могла заразить врачей.

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