Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца

В сети появились первые кадры с вышедшим на свободу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого 3 ноября отпустил суд Милана (Италия).

Снимок опубликовала в Facebook уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова. На фотографии украинец позирует с национальным флагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Виталий Маркив Facebook / Людмила Денисова

Кроме того, фото Маркива поделилась в Telegram журналистка Соня Кошкина.

Маркив вышел из тюрьмы Опера в Милане

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в свою очередь показала видео, записанное возле тюрьмы Опера в Милане.

"Виталий, вся Украина радуется твоему освобождению!" – написали в Telegram МВД.

На запись попал момент, когда украинец признался, что не может поверить в свое освобождение.

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Маркив с делегацией Украины Twitter / МВД Украины

Освобожденный украинец Twitter / МВД Украины

Первые минуты после выхода из тюрьмы Twitter / МВД Украины

Маркив рядом с Арсеном Аваковым Twitter / МВД Украины

Глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий также показал видео с воином после выхода из тюрьмы.

В первом своем комментарии на свободе Маркив заявил: "Мы защитники, мы не оккупанты. Эта победа – в память всем погибшим военным. Я счастлив, благодарен. Меня переполняет океан эмоций. Я не верил, честно. Но чудо случается. Непобедимый только тот, кто не сдается. Слава Украине!"

Напомним, вернуться в Украину воин Национальной гвардии должен уже 4 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение суда об освобождении Маркива дает силу и веру для борьбы за остальных украинцев.

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