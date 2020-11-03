Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца
В сети появились первые кадры с вышедшим на свободу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого 3 ноября отпустил суд Милана (Италия).
Снимок опубликовала в Facebook уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова. На фотографии украинец позирует с национальным флагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, фото Маркива поделилась в Telegram журналистка Соня Кошкина.
Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в свою очередь показала видео, записанное возле тюрьмы Опера в Милане.
"Виталий, вся Украина радуется твоему освобождению!" – написали в Telegram МВД.
На запись попал момент, когда украинец признался, что не может поверить в свое освобождение.
Глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий также показал видео с воином после выхода из тюрьмы.
В первом своем комментарии на свободе Маркив заявил: "Мы защитники, мы не оккупанты. Эта победа – в память всем погибшим военным. Я счастлив, благодарен. Меня переполняет океан эмоций. Я не верил, честно. Но чудо случается. Непобедимый только тот, кто не сдается. Слава Украине!"
Напомним, вернуться в Украину воин Национальной гвардии должен уже 4 ноября.
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение суда об освобождении Маркива дает силу и веру для борьбы за остальных украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее на брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова были представлены веские доказательства невиновности Маркива.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.
Также Геращенко сказал, что Украина провела ряд экспертиз, доказывающих невиновность бойца Нацгвардии Виталия Маркива.
3 ноября в Милане (Италия) состоялось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца. Его отпустили.