Появились мощные кадры с украинскими морпехами

В субботу, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты. В этот профессиональный праздник в сети опубликовали видео с украинскими военными.

Запись появилась на Facebook странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

"Мы смогли! Мы не сомневались! Дайте нам врага!" – говорится в описании к видео.

ВСУ

Также командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с Днем морской пехоты.

"В марте 2014 года вы одними из первых встретили так называемую гибридную войну и в условиях мощного информационно-психологического воздействия продемонстрировали устойчивость и отвагу, остались верными Военной присяге и не изменили украинскому народу", – говорится в сообщении.

Наев также почтил память морских пехотинцев, которые отдали свою жизнь, выполняя свою обязанность по защите Украине.

"Вы – там, где труднее всего, где нужны устойчивость, скорость и решительность. Благодарю вас за отвагу и героизм, за то, что остаетесь "Верными всегда!". Желаю вам и вашим семьям благополучия и крепкого здоровья. Пусть пули вас обходят, а рядом всегда будет надежное плечо боевого собрата. Слава Украине! Вместе победим!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали зрелищные фото и видео работы воинов Сухопутных войск ВСУ.