Появились фото жуткого состояния Стрелецкой бухты в Крыму: повсюду мусор и покрышки

Карина Бондаренко Общество 09:01, 23.07.2020 Обновлено: 09:41, 23.07.2020

Журналисты показали жуткие фото Стрелецкой бухты в районе Севастополя на аннексированном полуострове Крым.

На берегу повсюду валяется бытовой мусор и покрышки, вода в бухте цветет и зарастает водорослями, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В воде валяется мусор и покрышки
Крым.Реалии
Берег Стрелецкой бухты
Крым.Реалии

"В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море", –отметили журналисты.

Дома у самой воды в бухте
Крым.Реалии
В воде плавает полиэтилен
Крым.Реалии
Грязная вода в Стрелецкой бухте
Крым.Реалии

Длина Стрелецкой бухты – более двух километров. В ней базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Компания отдыхает на причале
Крым.Реалии
Вид на Стрелецкую бухту с ее западного берега
Крым.Реалии
Жилые дома в бухте
Крым.Реалии
Пирс поржавел и не используется
Крым.Реалии
Стоянка яхт, яликов и рыбацких лодок
Крым.Реалии
Российские корабли
Крым.Реалии
Южная оконечность Стрелецкой бухты
Крым.Реалии
Мужчина на берегу
Крым.Реалии
Стрелецкая бухта в Крыму
Крым.Реалии
Дети купаются в море, несмотря на запрет
Крым.Реалии
Яхты в бухте
Крым.Реалии
Утки в поисках еды
Крым.Реалии

Ранее OBOZREVATEL писал, что в оккупированном Россией Крыму море воняет канализацией, вид на набережную закрывает "вонючий общепит" и не покидает ощущение "колхоза". Так прогулку по Феодосии описал крымский блогер Александр Горный.

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