Появились фото жуткого состояния Стрелецкой бухты в Крыму: повсюду мусор и покрышки

Журналисты показали жуткие фото Стрелецкой бухты в районе Севастополя на аннексированном полуострове Крым.

На берегу повсюду валяется бытовой мусор и покрышки, вода в бухте цветет и зарастает водорослями, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В воде валяется мусор и покрышки Крым.Реалии

Берег Стрелецкой бухты Крым.Реалии

"В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море", –отметили журналисты.

Дома у самой воды в бухте Крым.Реалии

В воде плавает полиэтилен Крым.Реалии

Грязная вода в Стрелецкой бухте Крым.Реалии

Длина Стрелецкой бухты – более двух километров. В ней базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Компания отдыхает на причале Крым.Реалии

Вид на Стрелецкую бухту с ее западного берега Крым.Реалии

Жилые дома в бухте Крым.Реалии

Пирс поржавел и не используется Крым.Реалии

Стоянка яхт, яликов и рыбацких лодок Крым.Реалии

Российские корабли Крым.Реалии

Южная оконечность Стрелецкой бухты Крым.Реалии

Мужчина на берегу Крым.Реалии

Стрелецкая бухта в Крыму Крым.Реалии

Дети купаются в море, несмотря на запрет Крым.Реалии

Яхты в бухте Крым.Реалии

Утки в поисках еды Крым.Реалии

Ранее OBOZREVATEL писал, что в оккупированном Россией Крыму море воняет канализацией, вид на набережную закрывает "вонючий общепит" и не покидает ощущение "колхоза". Так прогулку по Феодосии описал крымский блогер Александр Горный.