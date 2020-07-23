Появились фото жуткого состояния Стрелецкой бухты в Крыму: повсюду мусор и покрышки
Стрелецкая бухта в Крыму. Коллаж
Журналисты показали жуткие фото Стрелецкой бухты в районе Севастополя на аннексированном полуострове Крым.
На берегу повсюду валяется бытовой мусор и покрышки, вода в бухте цветет и зарастает водорослями, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В воде валяется мусор и покрышки Крым.Реалии
Берег Стрелецкой бухты Крым.Реалии
"В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море", –отметили журналисты.
Дома у самой воды в бухте Крым.Реалии
В воде плавает полиэтилен Крым.Реалии
Грязная вода в Стрелецкой бухте Крым.Реалии
Длина Стрелецкой бухты – более двух километров. В ней базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.
Компания отдыхает на причале Крым.Реалии
Вид на Стрелецкую бухту с ее западного берега Крым.Реалии
Жилые дома в бухте Крым.Реалии
Пирс поржавел и не используется Крым.Реалии
Стоянка яхт, яликов и рыбацких лодок Крым.Реалии
Российские корабли Крым.Реалии
Южная оконечность Стрелецкой бухты Крым.Реалии
Мужчина на берегу Крым.Реалии
Стрелецкая бухта в Крыму Крым.Реалии
Дети купаются в море, несмотря на запрет Крым.Реалии
Яхты в бухте Крым.Реалии
Утки в поисках еды Крым.Реалии
Ранее OBOZREVATEL писал, что в оккупированном Россией Крыму море воняет канализацией, вид на набережную закрывает "вонючий общепит" и не покидает ощущение "колхоза". Так прогулку по Феодосии описал крымский блогер Александр Горный.