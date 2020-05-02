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3 мая • обновлено в 22:49
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550 новых случаев за сутки: статистика по коронавирусу в Украине на 2 мая

13.2т
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В Украине состоянием на утро 2 мая зафиксировали 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 – выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на утро 2 мая поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на COVID-19.

550 новых случаев за сутки: статистика по коронавирусу в Украине на 2 мая

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 427 случаев;

  • Волынская область - 315 случаев;

  • Днепропетровская область - 436 случаев;

  • Донецкая область - 70 случаев;

  • Житомирская область - 393 случая;

  • Закарпатская область - 496 случаев;

  • Запорожская область - 267 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 942 случая;

  • Кировоградская область - 394 случая;

  • Киев - 1494 случая;

  • Киевская область - 747 случаев;

  • Львовская область - 465 случаев;

  • Луганская область - 37 случаев;

  • Николаевская область - 140 случаев;

  • Одесская область - 329 случаев;

  • Полтавская область - 212 случаев;

  • Ривненская область - 689 случаев;

  • Сумская область - 105 случаев;

  • Тернопольская область - 823 случая;

  • Харьковская область - 311 случаев;

  • Херсонская область - 121 случай;

  • Хмельницкая область - 98 случаев;

  • Черновицкая область - 1745 случаев;

  • Черкасская область - 304 случая;

  • Черниговская область - 51 случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро пятницы, 1 мая, зафиксировали 10 861 подтвержденный случай COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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