Коронавирус установил новый антирекорд за сутки в Украине: статистика Минздрава на 17 июня

По состоянию на утро среды, 17 июня, в Украине официально подтверждены 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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От COVID-19 в стране умерли уже 943 человека, а 14 943 пациента полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине также установили антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции за сутки – скончался еще 31 человек.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 155 новых инфицированных, Закарпатской области – 82 и Черновицкой области – 69.

Ранее OBOZREVATEL писал, что количество зараженных коронавирусом в мире резко выросло. За последние сутки заболели более 142,5 тысяч человек.