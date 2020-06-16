В Украине почти 32,5 тысячи больных COVID-19: появилась статистика Минздрава на 16 июня
В Украине подтверждены уже 32 476 случаев инфицирования коронавирусом
По сравнению с предыдущим днем за прошедшие сутки количество больных увеличилось – 666 новых зараженных
От COVID-19 в стране умерли 912 человек, а 14 528 полностью побороли болезнь
По состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине официально подтверждены 32 476 случаев коронавирусной инфекции. Из них 666 были обнаружены за прошедшие сутки.
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От COVID-19 в стране умерли уже 912 человек (+11 за сутки), а 14 528 пациентов (+275) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 139 новых инфицированных, Ривненской области – 104 и Волынской области – 61.
Ранее OBOZREVATEL писал, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Панаме.