Коронавирус в Украине не утихает: появилась статистика Минздрава на 12 июня

По состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждены 29 753 случаев коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Статистика коронавируса в Украине

По сравнению с предыдущим днем, когда был установлен рекорд по количеству зараженных в Украине за все время эпидемии, за прошедшие сутки количество больных уменьшилось всего на три человека.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 12 июня коронавирусом в Украине и мире заразились более 7,5 млнчеловек. За последние сутки было обнаружено почти 137 тысяч инфицированных.