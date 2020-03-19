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19 марта • обновлено в 07:10
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Если стало плохо: появилась инструкция для людей с подозрением на коронавирус

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Симптомами коронавируса COVID-19 являются высокая температура, слабость и сухой кашель.

Семейный доктор Вита Олещенко в эфире ObozTV рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали подобное недомогание.

По словам врача, если у человека высокая температура до 38 градусов, которая очень плохо сбивается такими средствами как ибупрофен и парацетамол, если слабость не позволяет встать с кровати, присутствует сухой кашель без влажного компонента, необходимо позвонить семейному доктору и сообщить об этих симптомах.

"Если вы не имеете семейного врача, вы звоните на горячую линию Национальной службы здоровья 16-77, где вам будут предоставлены рекомендации, как поступить в этом случае", - уточнила она.

Олещенко объяснила, что семейный врач должен с помощью специального опросника установить все данные о пациенте - симптомы, контакты с людьми, потенциально больными коронавирусом, поездки за границу.

"Вызывается карета скорой помощи. Вы будете транспортированы в инфекционное отделение больницы, где находятся тесты на коронавирус. Но протестируют вас не только на него, но и на грипп. Потому что такие симптомы как лихорадка, сухой кашель и выраженная общая слабость похожи на грипп", - рассказала врач.

"Если вам будет диагностирована коронавирусная инфекция, вас госпитализируют... Надо понимать, что вы не можете просто так прийти в те инфекционне отделения, где есть тесты, и сказать - сделайте мне тест", - отметила она.

Если стало плохо: инструкция для людей с подозрением на коронавирус

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эту даму надо лишить диплома. Даже ВОЗ уже объявила, что ибупрофен противопоказан. Это такие доктора лечат украинцев. Лучше бы она в ЕС уехала немцев так лечить.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео инструкция..
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