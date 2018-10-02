''Повысьте зарплаты!'' Украинцы возмущены резким скачком цен на алкоголь

Граждане Украины возмущены увеличением минимальных цен на алкоголь в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 5 тысяч человек. Позитивно к скачку цен отнеслись лишь 13% респондентов, которые заявили, что готовы платить больше, заявив, что "это выведет часть рынка из тени".

26% выступили против решения повысить стоимость спиртных напитков, отметив, что из-за этого "люди будут травиться "паленкой".

Еще 31% опрошенных, комментируя инфоповод, подчеркнули, что "лучше бы зарплаты и пенсии сначала повысили".

В свою очередь 30% и вовсе остались равнодушными, ответив, что "не пьют и другим не советуют".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также подорожают сигареты, цена которых может перевалить 120 грн за пачку.