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''Повысьте зарплаты!'' Украинцы возмущены резким скачком цен на алкоголь

2.1тЧитать материал на украинском

Граждане Украины возмущены увеличением минимальных цен на алкоголь в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 5 тысяч человек. Позитивно к скачку цен отнеслись лишь 13% респондентов, которые заявили, что готовы платить больше, заявив, что "это выведет часть рынка из тени".

26% выступили против решения повысить стоимость спиртных напитков, отметив, что из-за этого "люди будут травиться "паленкой".

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Еще 31% опрошенных, комментируя инфоповод, подчеркнули, что "лучше бы зарплаты и пенсии сначала повысили".

В свою очередь 30% и вовсе остались равнодушными, ответив, что "не пьют и другим не советуют".

''Повысьте зарплаты!'' Украинцы возмущены резким скачком цен на алкоголь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также подорожают сигареты, цена которых может перевалить 120 грн за пачку.

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Темы
Цены на продуктыОпросы Обозревателя
Место
Украина
Объект
алкоголь
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Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
А самогон? Почём сейчас на Украине?
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http://snip.li/DpszH
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нехер было скакать в 2014-м, сейчас бы и этих скачков не было бы...
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