Легализация азартных игр: эксперт указал на риски

В принятии законопроекта о легализации азартных игр государство пытается получить максимум денег еще на начальном этапе – при получении разрешительных документов. Это будет иметь прогнозируемые последствия в виде роста уровня игромании.

Об этом в статье для OBOZREVATEL написал эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко. По его словам, в законопроекте отсутствует долгосрочная стратегия развития и заложено ограниченное видение рынка.

"Государство пытается взять максимум денег еще до начала соответствующей деятельности оператора, а именно при получении разрешительных документов - лицензий на ведение бизнеса, на розничные точки реализации, на следующие партии оборудования и т.д.", - отметил Чебаненко.

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Кроме того, как отметил эксперт, присутствуют такие "интересные" требования к получателю лицензии, когда можно выиграть аукцион и не получить лицензию, когда присутствуют несколько субъектов, устанавливающих правила и требования, что создает коллизию норм.

"Также отсутствует объяснение ситуации, когда оператор не получает лицензию из-за незаконных действий или бездействия лицензиара или при отсутствии лицензионных условий. Все это обязательно будет провоцировать операторов получать ожидаемый доход как можно скорее при любых условиях, и в первую очередь, из-за введения игр, которыми легче привлечь и затянуть к игре, что, конечно, имеет прогнозируемые социальные последствия в виде роста уровня лудомании (игромании, адиктивности) ", - отметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине планируют разрешить казино и игровые автоматы. Чиновники и нардепы уверены, что после легализации игорного бизнеса бюджет ежегодно будет получать примерно 1 миллиард долларов. Подробнее в материале.

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