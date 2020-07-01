Повышение пенсии и уголовная ответственность для пьяных водителей: что изменится в Украине с 1 июля

Украинцев с 1 июля ждет ряд изменений: повышение прожиточного минимума и социальных выплат, ужесточение наказания для пьяных водителей, повышение тарифа на транспортировку голубого топлива.

OBOZREVATEL рассказывает о главных новшествах второго месяца лета.

Повышение прожиточного минимума и пенсий

С 1 июля 2020 года в Украине будет планово повышен уровень прожиточного минимума:

общий показатель прожиточного минимум вырастет до 2118 грн , то есть на 91 грн.

для трудоспособных лиц он составит 2197 грн (был 2102 грн);

для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн (был 1638).

Это автоматически повлечет за собой и рост минимальных пенсий – с 1638 до 1712 грн, то есть на 74 грн. В частности повышение коснется тех пенсионеров, чей стаж меньше необходимого минимума. Таких в Украине насчитывается около 80 тысячи человек.

Новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

1 июля вступает в силу закон за вождение в нетрезвом состоянии – штрафы увеличиваются от 10,2 тысяч грн до 17-34 тысяч грн. А в случае повторного нарушения он составит 51 тысячу грн. Главное новшество – вождение в пьяном виде будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

Вождение в пьяном виде будет квалифицировано как уголовное преступление

За что грозит штраф:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения медицинского обследования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского обследования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского обследования.

В Украине заработают кинотеатры

Со 2 июля в Украине разрешили работать кинотеатрам. Но посмотреть кино можно будет только при условии соблюдения карантинных ограничений. Главным условием разрешения открытия кинотеатров является заполненность залов не более, чем на 50%.

Согласно сообщению министра культуры Александра Ткаченко, кинотеатры смогут использовать рассадку зрителей в шахматном порядке.

Возможность самостоятельного выбора поставщика газа

С 1 июля у украинцев появится возможность самим выбирать поставщика газа, исходя из качества сервиса и условий оплаты. Для смены поставщика необходимо отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику. После уже новый поставщик должен решить все формальности – с соглашениями и старым поставщиком.

Абонплата на газ

Весь газ в кубометрах, который вы потратили с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата. И у каждого региона есть свой тариф.

Уже с 1 июля "голые" тарифы в среднем повысят на 24%. Например, тариф в Мелитополе увеличится с 1,06 до 1,4 грн за куб. И если ваша абонплата – 60 кубов, то в июне вы заплатите 72 грн, а в июле – уже 84 грн. Такое подорожание может легко покрыть возможное снижение цен на 5-7%.

Узнать подробнее, как поменяются цены в разных регионах, можно, ознакомившись с таблицами:

В июле по решению комиссии в разы подорожает абонентская плата на газ

В июле по решению комиссии в разы подорожает абонентская плата на газ

Курс доллара может вырасти

В июле курс гривни по отношению к доллару может дойти до отметки 27 грн/$. Тому есть несколько причин: в МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились более чем на 5% на фоне опасений новой волны пандемии. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Для этого необходимо заполнить анкету-заявление, добавить сканированные копии документов, с помощью КЭП подписать анкету-заявление и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.