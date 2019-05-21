"Повторят "Крым наш": Цимбалюк предостерег Зеленского от капитуляции

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что не Украина начала на войну на Донбассе, но она должна ее прекратить, выставляют страну как инициатора кровопролитного конфликта.

Однако на самом деле Киев не в состоянии остановить российскую агрессию, ведь этот вопрос находится исключительно в компетенции Кремля. Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне очень сильно не понравился один момент, который касается вопросов войны и мира. Мне кажется, это ключевой момент. Но в ситуации, когда не мы начали войну, и наши противники, страна-агрессор, совсем не демонстрируют желания ее завершить, то возникает вопрос: а как сделать можем это мы? По большому счету сейчас Кремль, Москва требуют от Украины односторонних уступок", – напомнил новому главе государства он.

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Цимбалюк и Зеленский

Цимбалюк подчеркнул, что позиция путинской России проста и лаконична: там считают, что Украина должна признать аннексию Крыма и "гражданскую" войну на Донбассе.

"Говорить и размышлять на тему прекращения огня можно, но тогда хочется задать вопрос: это что, "попередники" не хотели остановить войну или кто-то другой? То есть, если вопрос ставить в таком ключе, то, получается, вроде как Украина ведет захватническую войну и в любой момент может остановиться. Но реальность другая. На нас напали. Не мы! И если мы прекратим огонь, то эта масса захочет дальше. И эти размышления на тему "Крым наш", "Донецк наш", "Одесса наш", "Украина наш", они могут попробовать это все снова реализовать на земле", – предостерег Зеленского журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

между Зеленским и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко во время инаугурации произошла языковая перепалка. Говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, новый президент перешел на русский язык и получил замечание от нардепа.

Зеленский обвинил Ляшко в том, что он разделяет украинцев, и подчеркнул, что люди понимают оба языка.

В свою очередь, украинская писательница Лариса Ницой выдвинула новому президенту встречные обвинения. Она раскритиковала его за использование русского языка на официальной государственной церемонии и за разделение украинцев на украиноязычных и русскоязычных.

Аналогичные претензии озвучил и Цимбалюк. Он напомнил ему, что быть русскоязычным главой государства опасно. Ведь Россия относится к этому как к сигналу о возможности "спасения" русскоязычных людей.

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